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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 минут назад
В Красноярске вместо жилого дома все-таки построят детсад и школу
В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" внушительный блок вопросов касался государственных мер поддержки семей с детьми, в том числе многодетных. Это социальные выплаты и пособия, льготная ипотека и возможность рефинансирования кредитов.
Герману скоро три. Положенные ему пятьдесят рублей — курам только на смех.
"Литр молока только стоит восемьдесят рублей, для справки. Герману исполнилось полтора года, после этого момента на ребенка выплачивается пятьдесят рублей до трех лет. И все, пятьдесят рублей и точка", — говорит мама мальчика Екатерина Лобазюк.
Решение о том, что пособие на детей от полутора до трех лет составляет пятьдесят рублей — родом аж из 1994-го. Молодые мамы, обращаясь на "Прямую линию" в 2019, говорят, что лучше бы не платили вовсе.
Владимир Путин обещает новый размер выплат для поддержки семей:
— Мы будем выплачивать деньги семьям, тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода, которые имеют детей от полутора до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка.
Настоящий шквал вопросов — от многодетных семей. Есть поручение президента об ипотеке под 6 процентов, но льготная ставка распространяется только на первичное жилье и на семьи с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022.
Семья Шелудяковых из Саратовской области кредит взяла в 2017 году. Вскоре родился и третий малыш, но банк наотрез отказался рефинансировать кредит по льготной ставке.
"Подали рефинансирование после рождения третьего ребенка. Нам снизили на 0,1 процента, то есть на сто рублей с копейками, мы их не заметили", — прокомментировала Анастасия Шелудякова.
"Это реальная ошибка правительства России, значит соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Министерство финансов не выделило достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели, для субсидий. Там они первоначально решили, что будет достаточно двух процентов. Этого недостаточно. Правительство не выделяло необходимых ресурсов. Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и с вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все это будет видно на практике", — прокомментировал Владимир Путин.
До звонка Ксении Бессоновой на"Прямую линию" перспективы жителей микрорайона "Солнечное" — это Красноярск — были далеки от радужных. Здесь семьдесят тысяч населения, в основном семьи с маленькими детьми, но застройщик забывает о детских садах и школах. Местные жители делятся своими проблемами:
— Мы практически три года бьемся, чтобы построили детский сад и школу. Мы говорили нашим властям, что пойдем до конца, но нас игнорировали.
— Когда мы заезжали, нам говорили, что школа и детсад будут на этом участке.
Проблема типичная. Президент отправляет губернатора Усса разобраться на месте. Среди новостроек тот оказался, когда "Прямая линия" еще не закончилась.
"У мэрии достигнуты договоренности с застройщиком, который мог бы разместить здесь только жилье, но оставит под школу и садик", — говорит губернатор региона Александр Усс.
Школа будет на 1100 мест, детский сад — на 180 мест. И это еще одно решение, принятое сегодня в прямом эфире.
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