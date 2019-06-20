"Разрешите поднять бокал": Путин вспомнил о героизме дагестанцев

"Прямая линия с Владимиром Путиным" сегодня принесла множество новостей. Некоторые заявления президента уже оформляются в конкретные решения, причем на высоком государственном уровне. Именно таким образом закончилось его общение с дагестанцами, которые двадцать лет назад сражались с террористическими бандами Басаева и Хаттаба. Глава государства поручил правительству приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.

Вот он, Ботлихский район, высокогорный Дагестан. Знаковое место в новейшей истории России. Двадцать лет назад здесь произошли события, которые многие считают переломными. Вот сюда зашли боевики, более тысячи международных террористов. Они напали на Дагестан, напали на Россию. И на их пути встали местные люди, ополченцы, взявшие в руки оружие, плечом к плечу с российскими военными.

Сегодня непосредственные участники тех событий посчитали нужным принять участие в "Прямой линии". Двадцать лет назад Путин с ними уже общался. Сегодня один из них, Магомед Омаргаджиев, задает вопрос президенту:

— До сих пор нет статуса ополченцев у участников боевых действий. Я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите этот вопрос.

"Я полностью с вами согласен и полностью поддерживаю. Нужно это решение принять, это делается несложно. Нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам боевых действий. Поручаю правительству сделать это, и сделать как можно быстрее", — ответил президент на вопрос.

Владимир Путин приезжал в Ботлих, жители которого вместе с военными встали на пути банд Басаева и Хаттаба. В августе 99-го президент — только назначенный премьер. Страна в тяжелейшем экономическом кризисе. И боевики пытаются взорвать ситуацию на Кавказе, но не получилось.

Президент то совещание в палатке хорошо помнит. "Помните в солдатской палатке поднимали бокал?", — спросил Омаргаджиев у президента.

Слова Владимира Путина с кадров, снятых в августе 1999 года:

"Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Мы обязательно выпьем за них, но пить будем потом, когда задачи принципиального характеры (вы о них все знаете) будут решены".

"Разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу, спасибо!", — обратился Магомед Омаргаджиев к Путину.

"Что касается бокала, надеюсь, мы сможет сделать это вместе с вами. Что касается тех событий, я их запомнил на всю жизнь. И помню, как повели себя дагестанцы. Для страны это будет неожиданно услышать, но я вспомнил, когда люди из Дагестана обратились ко мне и сказали: "Не хочет Россия или не может защитить сама себя и нас, тогда дайте нам оружие". Помню и другую ситуацию, когда главы поселений пришли к нашим военным, когда войска подошли, и спросили, почему не бьем артиллерией. Командир ответил: "Ваши дома жалко, потому что они поколениями строились в горах". Ответ меня тогда тоже поразил, они сказали: "Не жалко, бейте". Но это касается не только Ботлиха. Это касается и других населенных пунктов. Например, нельзя забыть Цумадинский район, где жили просто не пропустили на свою территорию бандитов", — прокомментировал Владимир Путин.

За двадцать лет Ботлих изменился сильно. И местные жители Владимиру Путину об этом с гордостью сегодня рассказали.