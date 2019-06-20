К президенту за водой: Путин лично подал заявку на водопровод для жителей села

По итогам "Прямой линии" Владимира Путина с жителями страны кое-где к проверкам уже приступили следователи. Жительница одного из сел под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие питьевой воды. И это в регионе-доноре! Ответ губернатора о причинах сложившейся ситуации не устроил президента. От имени сельчан глава государства лично подал заявку на водопровод, а Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Дом в селе Каскара стал центром внимания не только всех региональных, но и федеральных СМИ — здесь живет автор послания президенту Мария Кузнецова. Соседи буквально носят ее на руках: не иначе как народный герой — сумела достучатся до Владимира Путина.

Мария Кузнецова живет в Каскаре 20 лет. Недавно обустроила скважину, однако качество воды плохое. Как и все остальные жители новой части села, а это 3 тысячи человек, она вынуждена ездить за питьевой водой в областной центр. Мария вместе с соседкой решила записать сообщение на "Прямую линию" с Владимиром Путиным.

Как пожаловались жители, труба с чистой водой находится буквально у них под ногами, она ведет к птицефабрике, и сделать ответвление не проблема. Президент подключает к разговору губернатора. Александр Моор выходит на видеосвязь:

- Водопровод будет реконструирован в 2020 году. Но, с учетом того, что сегодня он передан на обслуживание от птицефабрики к "Тюменводоканалу", то заявку на подключение можно подавать уже сейчас.

- Ну, считайте, что эта заявку уже есть, люди же об этом и говорят. Поэтому нужно и делать прямо сейчас, не откладывать в долгий ящик, — обращается к губернатору Владимир Путин.

- Да, нужно обратиться в водоканал, и подключение будет сделано.

- Считайте, что они обратились, я за них обратился. Я вас прошу об этом, сделайте это, как можно быстрее, — говорит президент.

Кажется, это победа, слышалось от людей после команды режиссера о выходе из эфира.

- Это был крик души наших жителей. Лишь бы теперь это все исполнилось!

Теперь осталось только ждать. Не исключено, что проблема может решиться в самое ближайшее время.