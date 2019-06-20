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20 июня 201920:10

Российские волейболистки потерпели четвертое поражение кряду в матче Лиги наций

volleyball.world

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге проиграла команде Голландии со счетом 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).

Россиянки потерпели четвертое поражение кряду, 12-е в соревновании и с десятью очками заняли 14-е место в турнирной таблице, а голландки расположились на 11-й строчке, имея в активе 20 очков. Обе сборные не смогли пробиться в финальный этап турнира.

Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.

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