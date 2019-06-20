Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Как передает ТАСС, об этом говорят цифры пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.

За Джонсона отдали свои голоса 160 парламентариев из 313, за Ханта – 77. Таким образом Джонсон упрочил свое лидерство.

При этом за министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкла Гоува проголосовали только 75 депутатов и тем самым он занял последнее место и не смог пробиться в завершающую стадию голосования.

Теперь имя лидера Консервативной партии будет определено в голосовании по почте среди 160 тысяч рядовых тори, на что отводится 30 дней. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, через месяц страна узнает имя нового премьер-министра королевства.