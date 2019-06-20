Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Ранее предпринимателю было предъявлено обвинение в хищении 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов из банка "Кредитный экспресс".

Фигурантами дела также являются несколько сотрудников банка. В отношении одной из них — Натальи Ципиновой — суд уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, хищения были совершены в период с 2013 по 2018 год. Причастность к совершенному преступлению Бойко подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела, сообщил следователь в ходе судебного заседания.

Между тем сам Василий Бойко-Великий свою вину не признал и заявил, что никогда не имел отношения к банковской деятельности. Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.