"Краснодар" объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

Центральный полузащитник сборной Голландии и "Фейеноорда" Тонни Вилена продолжит карьеру в чемпионате России, 24-летний хавбек подписал с "быками" долгосрочное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии.

Подробности личного контракта и трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, голландский клуб выручил на продаже футболиста порядка девяти миллионов евро.

Напомним, Вилена – воспитанник "Фейеноорда". В составе клуба из Роттердама Тонни принял участие в 258 играх во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 29 результативных передач. Также на его счету 15 матчей за сборную Голландии.