Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО

Группа американских сенаторов приняла участие в брифинге, посвященном сообщениям военных пилотов о предполагаемых встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN, приведя слова пресс-секретаря сенатора-демократа Марка Уорнера, участвовавшего в брифинге.

Он отметил, что Уорнер хочет получить ответ на вопрос: что ставит под угрозу полеты боевой авиации — метеорологические зонды или пришельцы?

Телеканал не уточнил, что на этой встречи рассказывал сенаторам об НЛО. По информации издания Politico на брифинге присутствовали сотрудники Пентагона.



Ранее президент США Дональд Трамп также рассказывал, что он прослушал информацию о неопознанных летающих объектах, но подчеркнул, что не верит в инопланетян.

В апреле командование американских военно-морских сил обязало летчиков сообщать обо всех необъяснимых случаях, происходящих с ними во время полетов, чтобы военные могли отслеживать их. При этом подчеркивалось, что в ВМС не верят в пришельцев, но получали сообщения о НЛО, которые могут представлять опасность для США.