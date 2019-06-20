Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Повышенная фильтрация между шлюзами номер семь и восемь была замечена во время регламентных работ по наполнению канала водой, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ФГБУ "Канал им. Москвы".

Затопление Тушинского автомобильного тоннеля произошла около 10 утра 10 января 2019 года. Бурый фонтан воды, смешанной с песком и глиной, хлынул из дамбы на улице Сходненской в пяти метрах над землей. В насыпи шлюза номер восемь канала имени Москвы образовалась крупная промоина в 75 квадратных метров.

Остановить поток воды удалось только через 7 часов. Когда опасность разрушения дамбы миновала, коммунальные службы приступили к расчистке завалов. Движение автомобилей удалось восстановить к вечеру того же дня. Участок канала между шлюзами осушили. Завершить ремонт дамбы планировалось сначала в апреле, потом в июне.

Причиной прорыва дамбы, по данным специалистов, стали некачественно оборудованные в 2000-е годы защитный глиняный экран и пазухи дамбы.