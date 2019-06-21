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21 июня 201901:03

Противостояние в Тбилиси перешло в открытую фазу

Противостояние в Тбилиси перешло в открытую фазу

В центре Тбилиси у здания парламента Грузии митингующие и бойцы спецназа МВД страны вступили в открытое противостояние. На месте событий слышны выстрелы.

По информации местных СМИ, для разгона демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ и водометы, но митингующие отступать не собираются и пытаются перейти в наступление.

Манифестанты используют все попадающееся им под руку, в том числе, рекламные баннеры и металлические конструкции, а также забрасывают полицейских бутылками. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, собравшиеся у грузинского парламента манифестанты требуют отставки спикера и министра внутренних дел страны. Они пытаются прорваться в здание законодательного органа Грузии, для разгона протестующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав страны сообщает о 52 пострадавших, среди которых 38 полицейских, напоминает ТАСС.

Причиной массового митинга стал скандал с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В качестве президента МАП Сергей Гаврилов открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он обратился к делегатам, сидя в кресле председателя грузинского парламента. Представители парламента не дали возможность продолжить работу Генассамблеи, российская делегация приняла решение об отъезде.

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