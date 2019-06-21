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21 июня 201901:26 Станислав Бернвальд

На Украине началась новая предвыборная гонка

На Украине началась новая предвыборная гонка

Конституционный суд Украины признал законным указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов в парламент. Они были назначены новым украинским президентом на 21 июля. О тех, кто уже включился в предвыборную гонку и о раскладе политических сил.

Указ о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский подписал на следующий день после вступления в должность президента Украины, и уже 23 мая документ официально вступил в силу. Однако группа из 62-х депутатов парламента, в основном, члены "Партии Петра Порошенко" подали иск в Конституционный суд, настаивая на том, что указ противоречит главному закону страны. Правда, этот "фол последней надежды" не принес ожидаемых результатов.

"Я думаю, что западные кураторы дали зеленый свет господину Зеленскому на проведение внеочередных выборов в парламент. Именно с этим и связано позитивное решение Конституционного суда Украины. Надо понимать, что судебная власть на Украине не независимая, а та институция, которая зачастую принимает политизированные и политические решения", — отмечает политолог Иван Мезюхо.

На самой Украине уже вовсю началась очередная предвыборная гонка: до выборов в Раду остается месяц. Как считают аналитики, у партии нового президента хорошие шансы получить большинство в парламенте, на втором месте с 11-процентной поддержкой населения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которого многие в Киеве считают пророссийским политикам. Зеленский заявил, что не нуждается в помощи Медведчука в процессе обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, хотя благодаря именно ему удалось вернуться домой сотням военнопленных по обе стороны конфликта.

Виктор Медведчук подчеркивает: "Мы идем в парламент, чтобы реализовать наш план и вынудить любую власть, включая Зеленского, действовать по этому плану для установления мира и прекращения боевых действий. Это первая часть. Вторая — по поводу обменов. Я продолжаю этим заниматься. Только я везде говорю, что занимаюсь не обменами, а освобождением".

"Медведчук с удовольствием и дальше был бы включен в различные процессы, в том числе, и минские, но представитель команды Зеленского его там не видит. И я думаю, что вполне обоснованно. Они прекрасно понимают, какую роль может отыгрывать этот политик в тех условиях, которые сейчас есть", — считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Между тем, как считают эксперты, Зеленский еще никак себя не проявил на новом посту. Отчасти это связано с тем, что он ограничен в движениях и ждет, когда пропорошенковская Рада покинет парламент, окончательно тем самым развязав ему руки. А пока президент проводит неформальные экскурсии для журналистов по своему кабинету, доставшемуся в наследство от Порошенко, и удивляет своими инициативами. Например, сегодня он объявил о реорганизации администрации президента в офис президента Украины. Что изменится от перестановки слов в названии структуры, пока никто не понял.

Политолог Вадим Манукян уверен: "Проблема в том, что Зеленский популист. Сейчас он бегает по фонтанам, сейчас он пытается показать, что он свой рубаха-парень, ест шаурму, ест в кафе, в которых питаются люди. Но скоро этот угар закончится, и ему придется доказывать, на что он способен. А пока не видно, как он сможет это сделать".

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса надо потратить более 300 миллиардов гривен, и начинать тратить надо уже сейчас. Правда, глава государства оговорился: восстанавливать нужно только те территории, которые находятся под контролем Украины. Дело остается за малым- денег найти.

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