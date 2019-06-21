Крымский мост будет охранять спецбригада Росгвардии

По информации пресс-службы Росгвардии, в предназначенную для охраны Крымского моста бригаду входит специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил о создании в Керчи специальной морской бригады для обеспечения безопасности Крымского моста, располагающей большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и прилегающей акватории, напоминает РИА Новости.

В Рыбинске 19 июня был спущен на воду первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста. Все четыре корабля прибудут в Керчь уже к осени.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь текущего года.