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21 июня 201903:56

В России потушено 77 природных пожаров

По информации федеральной Авиалесоохраны,в течение суток в регионах России пожарные потушили 77 возгораний на землях лесного фонда на общей площади 2,4 тысячи гектара. К настоящему времени действующими остаются 53 лесных пожара на площади 5970 гектаров.

Основная площадь контролируемых возгораний приходится на Камчатку, Чукотку, Забайкалье и Якутию. Кроме того, лесные пожары зарегистрированы еще в десяти регионах страны, передает ТАСС.

На тушении огня задействовано около 2 тысяч человек и 401 единица техники. Авиамониториг возгораний проводят 67 воздушных судов, 25 участвуют в тушении.

В труднодоступных и отдаленных местностях зарегистрировано 144 лесных пожара на общей площади около 293 тысяч гектаров, почти вся эта площадь приходится на дальневосточные регионы, а сильнее остальных горит Якутия. Тушение этих пожаров не ведется, так как угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый ущерб.

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