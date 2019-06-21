Митингующими разгромлен офис "Грузинской мечты"

На расположенном в центре Тбилиси проспекте Руставели участники акции протеста разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" и сожгли ее флаг.

В ночь на пятницу, 21 июня, грузинский спецназ разогнал с использованием спецсредств – слезоточивого газа, водометов, резиновых руль – массовый митинг в центре столицы Грузии. Не смотря на это, несколько десятков человек все еще не собираются расходиться. Патрульная полиция начала серию задержаний. Сейчас проспект Руставели полностью оцеплен правоохранителями, передает РИА Новости.

Как сообщалось, массовые протесты вспыхнули в центре Тбилиси накануне, когда манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В ходе протестов пострадали более 70 человек.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.