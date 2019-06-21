21 июня 201905:56
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Законопроект, который предусматривает санкции за снос или осквернение памятников российским военачальникам за рубежом, разработан Министерством обороны РФ.
Виновным предлагается запретить въезд в нашу страну, их активы на территории России могут быть арестованы. Причастные к осквернению монументов не смогут распоряжаться своим российским имуществом. Документ уже вынесен на общественное обсуждение.
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
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