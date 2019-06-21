СМИ: США были готовы нанести удары по Ирану

Издание NewYork Times сообщает, что после того, как вооруженные силы этой Ирана сбили американский беспилотник, президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но внезапно отменил свое решение.

В публикации уточняется, что глава американской администрации одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких, как радиолокационная станция и ракетные батареи, которые должны были быть нанесены в пятницу на рассвете.

За нанесение ударов выступали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Корпус стражей исламской революции заявил, что в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана сбит американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk, вторгшийся в воздушное пространство страны.

В свою очередь, представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный дрон международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а его действия не являлись провокацией.