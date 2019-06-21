Сборные Уругвая и Японии не смогли выявить победителя на Кубке Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, был сыгран один матч в группе С. Сборная Уругвая встречалась с командой Японии. Игра получилась результативной. На двоих соперники забили четыре мяча. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

В составе уругвайцев мячи забили Луис Суарес (с пенальти) и Хосе Мария Хименес де Варгас. В составе японской команды дублем отметился Кодзи Миеси.

Сборная Уругвая после двух туров занимает первое место в группе, набрав четыре очка. Японские футболисты расположились на третьем месте с одним набранным баллом.