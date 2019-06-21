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21 июня 201908:52

Министра экономики Дагестана перевели под домашний арест

Джамиль Шуйабов/ТАСС

Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения. После того, как он признал свою вину, его отпустили под домашний арест по решению Кировского суда Махачкалы. Министр обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей. Он похитил деньги в 2015 году, когда возглавлял дагестанский многофункциональный центр (МФЦ).

1 мая министр был взят под стражу, напоминает "Интерфакс". Находясь в СИЗО, министр начал возмещать нанесенный ущерб.

Хасбулатов возглавил дагестанское министерство экономики в 2018 году, сменив Раюдина Юсуфова. Его предшественника обвинили в присвоении или растрате средств в особо крупном размере.

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