Трампу нужна своя большая война: президент США пообещал ответить Ирану на сбитый "Ястреб"

Обломки сбитого американского дрона достали из территориальных вод Ирана, сообщил глава МИДа Исламской Республики. А вылетел он, по данным Тегерана, из Объединенных Арабских Эмиратов. Но в Пентагоне настаивают, что иранские границы беспилотник не нарушал.

Американцы потеряли в результате действий противника первый за все время эксплуатации стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он стоит около 200 миллионов долларов. И был сбит этот беспилотник зенитно-ракетным комплексом иранского производства. К череде провокаций в регионе добавилась новая, в копилку сторонников горячего противостояния прибавилось больше, чем весит этот летательный аппарат. Президент США в публичных заявлениях решительно-загадочный. Как-будто Трамп пока и сам не решил, что именно теперь делать. Но понимает, делать то все равно придется.

Американские военные вообще не могли определиться, признавать ли потерю беспилотника. Признали. Потом не могли определиться с модификацией. В итоге подтвердили иранские данные. Сбит именно Global Hawk. Даже с задержкой, но все-таки опубликовали видео падения "Ястреба", которое, судя по всему, было снято другим дроном.

Но первыми оказались специалисты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они быстро предоставили видео старта зенитной ракеты, которая поразила цель, и координаты полета БПЛА, которые демонстрируют, что "Ястреб" прекратил полет в воздушном пространстве Ирана. По версии Центкома, вторжения не было.

"Эта атака является попыткой нарушить нашу способность контролировать район после недавних угроз международному судоходству и свободной торговле", — заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джозеф Гуастелла.

Президент США в Twitter написал коротко: "Иран совершил очень большую ошибку".

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.

Уже в телевизионном эфире американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос, каким будет ответ.

"Вы узнаете. Вы узнаете. Вы узнаете. Очевидно, очевидно, очевидно, понимаете, мы не будем много говорить об этом. Вы узнаете", — многозначительно и неопределенно пообещал Трамп.

У израильского премьера получилось куда жестче.

"За последние 24 часа Иран усилил свою агрессию против Соединенных Штатов и против всех нас. И я повторяю свой призыв ко всем миролюбивым странам поддержать Соединенные Штаты и их усилия по прекращению агрессии Ирана", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иране сообщение генерала Салами об уничтожении "Ястреба" встретили аплодисментами.

"У нас нет намерения вступать в войну ни с одной страной, но мы готовы к войне", — заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

Американцы и союзники США не раз и не два наносили удары по правительственным силам в суверенной Сирии, причем эти удары приводили к человеческим жертвам. Это коллективный Запад ничем из ряда вон выходящим не считает.

Иранцы же сбили американский разведывательный стратег в своем воздушном пространстве. И это уже западная пропаганда готова представить агрессией, а это очень на руку силам в Вашингтоне, которые считают, что Трампу необходима своя, большая война.