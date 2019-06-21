В команде Зеленского началась подготовка к встрече с Владимиром Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно", — заявил в эфире канала "112 Украина" депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

В частности, по его словам, прежде чем президенты двух стран примут решения о встрече, необходимо выработать предложения и согласовать дипломатические каналы.

Депутат также высказал убеждение, что военным путем мира в Донбассе достичь не удасться.

Ранее президент России, отвечая на вопросы граждан в рамках "Прямой линии", призвал Зеленского проявить волю для урегулирования конфликта в Донбассе. Путин напомнил, что новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости решать эту проблему и сделал эту тему ядром своей избирательной кампании.

"Но сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему?" – посетовал российский лидер.

На 12 июля намечена встреча руководителей стран нормандской четверки (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом ранее сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.