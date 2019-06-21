Запуск "Протона" отложили из-за недочетов

На сутки из-за выявленных замечаний отложен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура. Ракета должна вывести в космос российско-немецкий рентгеновский телескоп "Спектр-РГ". Ракета оснащена разгонным блоком ДМ-03. Выявленная при подготовке старта проблема не критична, заявили в Роскосмосе. Запуск перенесен на резервную дату.

Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" должна была начать поиск новых галактик. Старт "Протона" с ней планировался 21 июня на 15 часов 17 минут, сообщает телеканал "Россия 24". Планировалось, что через 2 часа "Спектр-РГ" отделится от разгонного блока и начнет полет к точке Лагранжа L2. Полет к ней займет почти три месяца. Точки Лагранжа – области пространства, где уравновешиваются гравитационные влияния Солнца и Земли. Точка Лагранжа L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца.

"Спектр-РГ" собран в подмосковном НПО имени Лавочкина. На его борту рентгеновский телескоп eROSITA и российский телескоп ART-XC. Российский телескоп разработан Институтом космических исследований РАН и изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

"Спектр-РГ" – первый российский космический аппарат, который отправится к точке Лагранжа L2.

Ожидается, что обсерватория составит подробную карту звездного неба: обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик, около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов. Кроме того, аппаратура космической исследовательской лаборатории должна увидеть десятки тысяч звездообразующих галактик и много других объектов, в том числе неизвестной природы.

"Спектр-РГ" также детально исследует свойства горячей межзвездной и межгалактической плазмы.