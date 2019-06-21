Курбан Бердыев создаст в Татарстане детскую академию футбола

Экс-тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев займется совместно с властями Татарстана созданием республиканской детско-юношеской академии футбола. Такое решение 66-летний специалист принял после предложения президента республики Рустама Минниханова.

"В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии", – говорится в сообщении на официальном сайте президента Татарстана.

Также стало известно, что в рамках создания детской академии будут построены тренировочные манежи для юных футболистов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Напомним, что Курбан Бердыев дважды подряд приводил казанский "Рубин" к победе в чемпионате России по футболу (в 2008 и 2009 годах). Кроме того, под его руководством клуб из Казани завоевал Кубок России и дважды Суперкубок страны.