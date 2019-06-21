При жесткой посадке Ми-2 на Кубани погиб пилот

Жесткую посадку у станицы Чамлыкская на Кубани совершил вертолет Ми-2. Пилот геликоптера погиб. Ми-2 обрабатывал поля химикатами. При падении вертолета возгорания не произошло.

Инцидент произошел около 09:40 утра 21 июня в поле близ станицы. В Лабинский район Краснодарского края, где упал вертолет, выехали службы экстренного реагирования, сообщает ТАСС. Проводится доследственная проверка катастрофы.