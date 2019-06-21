Не туда сел: президент Межпарламентской ассамблеи православия объяснил беспорядки в Тбилиси
Грузинские оппозиционные радикалы специально использовали приезд российской делегации в Тбилиси на 26-ю сессию Межпарламентской ассамблеи православия для начала беспорядков, считает замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По словам российского дипломата, это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков. Они делают все для того, чтобы мешать нормализации отношений России и Грузии.
Москва и Тбилиси, по мнению Карасина, продолжат методично и спокойно работать над налаживанием отношений, сообщает ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что к нападению на грузинский парламент причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии.
26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия по предложению грузинской стороны проходила в зале пленарных заседаний парламента. Сессию открыл, сидя в кресле председателя парламента, президент МАП Сергей Гаврилов. Это вызвало недовольство депутатов фракций "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение". Оппозиционеры покинули зал. Во все происходящее вмешивался посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Также к радикализации ситуации приложили руку впервые за много лет приехавшие на заседание депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и партии Олега Ляшко.
Во время нападения радикалы облили Сергея Гаврилова водой, пытались отобрать у него документы.
Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси, заявили в МИД России. Официальный Тбилиси обвинил российскую делегацию в провоцировании беспорядков в грузинской столице. Действия грузинского руководства при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий, отметили в ответ в российском внешнеполитическом ведомстве.
Автомобиль Сергея Гаврилова был перевернут. Сергей Гаврилов поблагодарил грузинских за попытки защитить делегаты Межпарламентской ассамблеи православия. Он считает, что в Тбилиси предпринята попытка для захвата власти радикальными силами, которые координирует из Киева Михаил Саакашвили.
Полиция разогнала с использованием спецсредств митинг в центре Тбилиси.
Из-за напряженной ситуации в Грузии президент Саломе Зурабишвили прервала свою поездку в Минск и вернулась в Тбилиси. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко она пояснила, что должна уехать, чтобы быть рядом со своим народом.
Слова Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию на своей странице в Facebook "врагом и оккупантом, который заинтересован в развале" Грузии, Григорий Карасин предложил оставить на совести грузинского президента.
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