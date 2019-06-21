Главу чеченского "Мемориала" выпустили на свободу

Осужденный за хранение наркотиков руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выпущен на свободу. Это подтвердили "Интерфаксу" в правозащитной организации.

Титиев был задержан в январе 2018 года после того, как полицейские при осмотре его автомобиля обнаружили пакетик с марихуаной (чуть более 200 грамм).

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый хранил наркотик не с целью сбыта. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил Титиева к четырем годам в колонии-поселении.

В мае адвокат осужденного подл ходатайство об его условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено 10 июня.

Между тем сам Оюб Титиев свою вину в хранении наркотиков не признал. По словам правозащитника, дело в отношении него было подстроено, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в республике.