"Пари Сен-Жермен" откроет в Москве детскую академию

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует открыть в России детскую академию. Техническим директором проекта стал Микаэль Годрилье, работавший последние два года с юношескими командами "ПСЖ".

Современная футбольная академия будет располагаться в Москве на территории спортивного комплекса "Лужники". Свою работу она начнет в сентябре 2019 года, сообщает официальный сайт французского клуба.

В футбольную академию будут приниматься дети возрастом от трех до 15 лет.