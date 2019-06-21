Погода на выходные: жара уйдет на восток

22 июня в центр Русской равнины начнет поступать прохладный воздух с северо-запада. Понижение температуры до комфортных значений будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями и грозами, сообщает Центр погоды "ФОБОС".

В Москве в субботу ожидается +27…+29°, в воскресенье днем +23…+25°.

В Санкт-Петербурге солнечно, без осадков, температура понизится до +21…+23°.

На Русском Севере по-летнему тепло и солнечно будет только южнее Полярного круга. В Мурманске, Архангельске и Нарьян–Маре +9...+12°, временами небольшой дождь. В Петрозаводске, Вологде и Сыктывкаре +22…+25°, без осадков.

В Черноземье солнечно и жарко, в воскресенье местами пройдут сильные грозовые ливни. В Белгороде, Курске, Воронеже и Липецке +27...+30°.

В Поволжье ожидаются грозовые ливни, местами с градом. В Казани, Йошкар-Оле, Пензе, Саранске и Саратове +27...+30°.

На юге очень жарко, ливни и грозы пройдут только в горах. В Краснодаре, Ростове-на-Дону +37…+39°, в Нальчике и Сочи +25…+28, гроза (местами с градом).

На Урале пройдут кратковременные дожди с грозами, потеплеет. В Перми и Ижевске в субботу +21…+23°, в воскресенье +24…+27°. В Уфе и Челябинске в субботу +21…+24°, в воскресенье +28…+30°.

В Западной Сибири прохладно не везде. В Омске и Новосибирске +17...+20°, небольшие дожди. В Красноярске +27…+30°, солнечно.

На юге Дальнего Востока местами пройдут небольшие дожди. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре +23…+26°, во Владивостоке +18…+21, пасмурно.