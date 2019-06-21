На грани войны: Иран и США обменялись посланиями

Иран получил от президента США предупреждение о планах американского удара по Ирану. Трамп после потери американского беспилотника в иранских территориальных водах потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.

В ответ на берега Потомака из Ирана ушел следующий ответ: Тегеран предупредил США о риске региональных и международных последствий планируемого по Ирану удара. И послание Дональда Трампа, и ответ на него были переданы при посредничестве Омана, сообщает ТАСС.

В своем послании президент США подчеркнул, что он против любой войны с Ираном и хочет переговоров. В ответе Тегеран заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи против любых переговоров, но и против войны.

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, Вашингтон балансирует на грани войны с Ираном, подталкивая осознанно ситуацию к скатыванию в пропасть открытого конфликта. Ситуация крайне опасная, подчеркнул российский дипломат.

Ситуация в Ормузском проливе остается очень сложной и чувствительной, подчеркнул и официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Он призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут повлечь эскалацию конфликта.

Китай призвал выполнять все стороны иранскую ядерную сделку. Ранее Вашингтон вышел из международного соглашения.

Ситуация еще больше обострилась после того, как Иран сбил над иранской южной провинцией Хормозган американский разведывательный беспилотник Global Hawk MQ-4C Triton.