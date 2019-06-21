Стародубец из "лондонского списка" вернулся в Россию

В Россию вернулся гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец. Имя предпринимателя было в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает "Интерфакс".

В феврале 2018 года Титов передал президенту РФ Владимиру Путину список с именами бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию, но скрываются от правосудия за рубежом. Эксперты считают, что преследование некоторых из них незаконно.

Стародубец стал заложником "даже не своих, а чужих действий", говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена. Возвращение в Россию позволит предпринимателю более активно участвовать в судебном процессе и отстаивать свои интересы.

Роман Стародубец – восьмой из списка, вернувшийся в Россию. Он проходит по делу о мошенничестве. В 2014 году бизнесмена объявили в международный розыск. В марте 2019-го генпрокуратура отменила меру пресечения в виде заключения под стражу и прекратила международный розыск.