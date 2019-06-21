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Ситуация на Украине 36 минут назад
Саакашвили позволили баллотироваться в Раду
Печерский районный суд Киева встал на сторону руководителя партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и удовлетворил его иск к Государственной миграционной службе об установлении факта его беспрерывного проживания на Украине в течение последних пяти лет. Это решение позволяет Саакашвили быть зарегистрированным в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля, передает "Интерфакс".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сбежавший из своей страны из-за уголовного преследования, получил украинское гражданство в 2015 году, после чего занял пост губернатора Одесской области.
В 2016 году президент Украины Петр Порошенко уволил его, заявив, что тот не только не выполнил обещаний, но еще более ухудшил экономику области. В 2017 году он лишил Саакашвили украинского гражданства и выслал его в Польшу.
28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и политик на следующий же день приехал на Украину.
"Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", — объяснил Саакашвили свой иск в суд.
По мнению политика, он соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады.
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