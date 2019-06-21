Полномочия гаишников хотят расширить

Инспекторы дорожного движения смогут ограничивать действие водительских прав без суда. Такое предложение по корректировке Кодекса об административных правонарушениях предложили эксперты российского МВД. Расширение полномочий дорожных полицейских должно произойти параллельно с упрощением оформления дорожных правонарушений.

Авторы поправок считают, что это сократит количество составов дорожных правонарушений, сообщает газета "Коммерсантъ". Поправки затронут интересы миллионов водителей. Самое радикальное из предложений – отказ от административных арестов.

Действующий КоАП был принят 17 лет назад. Концепцию нового КоАП, разрабатываемую Минюстом, российское правительство опубликовало 10 июня. Документ должен быть внесен в правительство до 1 марта 2020 года, а с 1 января 2021 года уже вступить в силу.

В 2018 году российское государство 140 миллионов раз привлекла граждан к ответственности, из них 131 миллион – по линии ГИБДД, отметил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. 105 миллионов – это штрафы, выписанные с помощью камер видеонаблюдения. 806 (46%) составов действующего КоАП находятся в компетенции МВД.

Газизов подчеркнул, что государство уже не способно администрировать такое количество правонарушений и призвал радикально сократить число "составов преступления", оставив только наиболее опасные. Представитель МВД также призвал изменить принцип наказания юрлиц за правонарушения введя для них не фиксированные, а, по аналогии с применяемыми ФАС, оборотные штрафы. Это повысит размер штрафных платежей, добавил Дмитрий Газизов.