Названы самые опасные для россиян виды рака

Из всех видов рака для россиян самым летальным стал рак поджелудочной железы – в 2018 году от него умерли 39,9 процента страдающих онкологией, рассказали RT в Минздраве России.

Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4 процента, при раке пищевода – 29,9 процента.

Высокие показатели летальности при раке трахеи, бронхов и легких (21,9 процента), а также при раке глотки (17,3 процента).

Самые низкие показатели – при меланоме (рак кожи; 0,4 процента), раке щитовидной железы (0,6 процента), губы (1 процент), тела матки (2,2 процента) и молочной железы (3 процента).

В целом же от онкологических заболеваний в 2018 году скончались 6 процентов россиян.