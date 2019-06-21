Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку. Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.

При этом, как сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства, в пользовании депутата от ЛДПР, помимо трехкопеечного дохода, значится квартира площадью 49,1 квадратных метра, а транспортных средств в декларации не указано.

Результатов проверки пока нет, но как только она будет завершена, то (при наличии основания) в прокуратуре пообещали принять меры реагирования.

О Сергее Труше известно то, что он окончил Амурский государственный университет, работал ассистентом на кафедре дизайна АмГУ, был дизайнером по интерьерам и индивидуальным предпринимателем.

Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.