Водитель фургона отправил в нокаут пенсионера за замечание о парковке

В Новосибирске водитель "Газели" несколькими ударами отправил военного пенсионера в больницу за сделанное ему замечание о парковке возле дома. Камера наблюдения зафиксировала драку между мужчинами.

Конфликт произошел около семи часов вечера 20 июня возле многоэтажки по Русской улице. По данным полиции и дочери пострадавшего, гулявший с внуком 60-летний мужчина напомнил водителю фургона о правилах парковки, отметив, что тот блокирует проезд машинам.

Понимания это замечание не встретило, и тогда пенсионер, как можно судить по кадрам, решил доказать свою правоту силой, но встретил жесткий отпор и дважды побывал на земле. Когда водитель уже уезжал, пожилой мужчина бросил ему вслед несколько оскорбительных слов и тем самым спровоцировал новую стычку, по итогам которой он рухнул без чувств на асфальт на глазах внука.

Пострадавшего — участника боевых действий и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС — доставили в больницу, где он находится и сейчас. Его дочь обратилась в полицию, предполагаемого обидчика пенсионера пока не задержали.