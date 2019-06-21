Грядет самая короткая ночь в году

21 июня наступил день летнего солнцестояния — самый длинный день в году. На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19, соответственно, продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты, а затем наступит самая короткая ночь в году. Это астрономическое событие знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии.

В древних религиях и культурах день летнего солнцестояния считался важным праздником. На Руси до принятия христианства славяне справляли в этот день праздник Ивана Купалы — считалось, что эти ритуалы определяли, какой будет жизнь человека весь следующий год (однако после принятия григорианского календаря праздник перестал совпадать с самым длинным днем в году).

В настоящее время в прибалтийских странах продолжают отмечать аналог Ивана Купалы: в Литве праздник носит название Йонинес, в Латвии — Лиго, в Эстонии — Янов день. В Финляндии самый продолжительный день в году — Юханнус — даже является официальным государственным праздником, напоминает ТАСС.

У некоторых народностей Севера (например, у якутов и эвенов) к летнему солнцестоянию приурочено празднование национального нового года.