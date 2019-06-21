Суд закрыл скандальный московский хостел, но он продолжает принимать постояльцев

Савеловский суд Москвы приостановил работу печально известного хостела на Писцовой улице. Постоянные пьяные драки во дворе, шум и грязь отравляли жизнь местным жителям, не говоря уже о вспышке кори в мини-отеле. Как отреагировали на решение суда хозяева хостела?

Адвокат, представляющий интересы владельцев хостела, решение суда выслушал с явным неудовольствием: заведение постановили закрыть.

- На срок 90 суток с момента фактического приостановления деятельности по эксплуатации указанного объекта. То есть с 4 июня 2019 года.

Адвокат не стал отрицать, что основания для закрытия хостела были.

- На полу имеются сколы, что является угрозой для жизни и здоровья людей.

Но сколы на полу — это мелочь. Здание бывшего детского сада на Писцовой улице местами вообще выглядит аварийным. Но здесь по-прежнему продолжают принимать постояльцев и делают вид, что о решении суда и не слышали.

- Все работает. Я менеджер по миграционному учету.

- А можно на учет здесь встать?

- Да.

Однако перед камерой менеджер по миграционному учету говорит совсем другое — якобы хостел давно закрыт.

- Я не работаю, я приехала снимать людей с учета!

В этот момент через черный ход и окна из здания начинают эвакуироваться постояльцы. Одновременно к нам подходит охранник и требует выключить камеру.

- По какому праву вы делаете нам замечания?

- Я охранник.

- Охранник чего?

- Охранник этого хостела.

- Вы знаете, что его закрыли по суду на три месяца?

Вооружившись телефоном, охранник неожиданно сам превращается в репортера, но конкуренции не выдерживает. После того как охранник ретировался, здесь начали собираться местные жители. Для них обитатели этого здания — постоянный источник проблем.

"Ругаются матом, распивают спиртные напитки, курят прямо на детской площадке, на скамейках", — рассказывает Александра Шишкова.

Противостояние жителей и хостела, на фасаде которого нет даже таблички с названием, длится не первый год. Отдельные вопросы вызывает электроснабжение и подключение к теплосети. Коммуникации выглядят кустарно. Роспотребнадзор и МЧС неоднократно фиксировали самые разные нарушения и штрафовали владельцев. Но удивительным образом до сих пор это никак не мешало гостиничному бизнесу.

"Вспышка кори, которая здесь произошла, могут появиться новые инфекционные заболевания. Плюс штрафы от МЧС за нарушение пожарной безопасности. Неужели этого недостаточно для того, чтобы в принципе закрыть это заведение?" — возмущается Ирина Михеева.

Местные жители надеются, что временное закрытие хостела лишь первый шаг, за которым последует комплексная полноценная проверка, которая поможет им избавиться от такого соседства.