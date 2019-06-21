Спецпредставитель президента РФ о кибератаках из США: наш бронепоезд – на запасном пути

"Наш бронепоезд стоит на запасном пути", — прокомментировал сообщения о кибератаках из США на российские энергосистемы и банки посол МИД России по особым поручениям, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в области информбезопасности Андрей Крутских.

Крутских подчеркнул, что Россия готова вести конструктивный диалог, чтобы не было никаких атак, а уж тем более между такими державами, как Россия и США.Москва – за конструктивный диалог. Информацию о кибератаках на российские энергосистемы со стороны американских спецслужб распространила газета The New York Times, напоминает РИА Новости.

Информацию о том, что американские спецслужбы внедрили вредоносные программы в системы управления энергосистемой России президент США Дональд Трамп назвал государственной изменой некогда великой газеты. Он назвал журналистов врагами народа и охарактеризовал статью в газете неправдивой историей. Газета отреагировала на окрик Трампа двумя утверждениями: правительство США было ознакомлено с текстом статьи до публикации – раз, а заявления Трампа в адрес масс-медиа опасны – два.

21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл в Москве Международный конгресс по кибербезопасности. На нем обсуждаются вопросы обеспечения безопасности в информационной сфере и будущем безопасном информационном мире. Прямую трансляцию с форума вел телеканал "Россия 24".