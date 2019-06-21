Для охраны Крымского моста Росгвардия создала отдельную спецбригаду

Росгвардия создала отдельную морскую спецбригаду для охраны Крымского моста. В ее состав вошли полк войск нацгвардии и морской спецотряд. Эти подразделения имеют необходимый арсенал средств для предотвращения любой диверсии как с воды, так и с суши, сообщают "Вести — Севастополь".

Уже осенью на вооружение Росгвардии в Керчь поступят четыре новейших охранных катера. 19 июня в Рыбинске церемония спуска на воду первого из них, под названием "Грачонок".

В настоящий момент защиту Крымского моста осуществляют сверхзвуковые тяжелые истребители Су-27 и противолодочный самолёт средней дальности Ил-38. Оба берега Керченского пролива охраняет боевая сухопутная техника — зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь-С1". На полуострове также расположены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Она способны поражать судна любого класса, в том числе атомные авианосцы.

Помимо этого, переправу охраняют корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации и Черноморского флота. За Крымским мостом также ведется наблюдение со спутника "Космос-К".