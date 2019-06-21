Гибель пилота: Ми-2 мог зацепиться хвостом за землю

Вертолет, потерпевший крушение на Кубани, предположительно зацепился хвостовой балкой за землю при сельхозработах, сообщил РИА Новости заказчик работ.

Ми-2 совершил жесткую посадку в Лабинском районе Краснодарского края в пятницу утром. Пилот погиб.

Вертолет работал на поле первый день. Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего.