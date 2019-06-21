Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Он будет заявлен на все оставшиеся гонки "Формулы-1" в нынешнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба британской "конюшни".

"У Сергея есть необходимая суперлицензия. Он хорошо нам известен. Выбор в пользу Сироткина для нас был очевиден", – заявил руководитель McLaren Андреас Зайдль.

Ранее 23-летний россиянин являлся резервным пилотом Renault. Напомним, что в прошлом сезоне Сироткин выступал в "Формуле-1" за команду Williams.