В аэропорту Киева задержали ирландцев, кричавших: "ДНР, вперед!"

Госпогранслужба Украины сообщает о двух ирландцах, прибывших в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Дублина, которые во время посадки самолета достали символику России, георгиевские ленточки и кричали: "ДНР, вперед!"

"Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора (как на Украине называют Россию)". – сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники выяснили, что ирландцы прилетели на Украину с туристической целью, при этом один из них сообщил, что собирается навестить свою девушку — .гражданку Украины.

Позже, однако, выяснилось, что обратной связи с ней у мужчины нет, отметили в Госпогранслужбе Украины.

"Кроме того, по словам иностранца, стало известно, что накануне он находился в России", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что билетов на обратный рейсу иностранцев не было. Теперь им запрещен въезд на Украину сроком на 3 года, передает "Интерфакс".