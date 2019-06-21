"Прямая линия": готовится перечень поручений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в пятницу, 21 июня, в администрации главы государства проходит совещание по перечню поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным".

По словам Пескова, на совещании у руководителя администрации президента Антона Вайно были даны соответствующие поручения подразделениям администрации. Пресс-секретарь отметил, что уже сейчас начинается работа со стенограммой "Прямой линии", а перечень поручений формулируется "очень тщательно", чтобы не забыть ни одного обещания и никаких планов, которые высказывал Владимир Путин во время прямого эфира, сообщает РИА Новости.

Также, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле проанализировали "Прямую линию" и пришли к выводу, что она была ожидаемой, конкретной и информативной. Пресс-секретарь отметил, уже есть определенные, оперативно проведенные опросы.

"Можно констатировать одно — линию ждали, слушали и смотрели. В большей части линия понравилась однозначно", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли предварительные результаты анализа общения с президентом.