Поветкин проведет следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии

Бывший чемпионом мира по версии WBA в тяжелой весовой категории Александр Поветкин проведет ближайший поединок 12 июля. Бой состоится в Саудовской Аравии на турнире в Джидде. Имя соперника российского боксера будет названо позднее.

О поединке Поветкина сообщила пресс-служба промоутерской компании World of Boxing Promotions. Напомним, что в сентябре 2018 года россиянин уступил техническим нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа. С тех пор 39-летний спортсмен боев не проводил.

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. На профессиональном ринге он одержал 34 победы и потерпел два поражения.