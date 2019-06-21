Столичные водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа

В Москве водители, наконец, могут исправлять ошибки при оплате парковки без штрафа — теперь такая опция предусмотрена в обновленной версии мобильного приложения. В частности, если водитель не успеет вернуться до завершения времени парковки, он сможет ее продлить задним числом. Главное, доплатить недостающую сумму до конца текущего дня. Кроме того, в случае ошибки отныне можно исправить номер автомобиля и стоянки, но только один раз.

"Исправить госномер автомобиля или номер зоны можно только один раз, но при этом для каждой сессии. Ттакже автомобилист может продлить завершенную парковку, но только в том случае, если оплаченное время истекло самостоятельно. Если же автомобилист сам остановил парковочную сессию, то тогда продлить ее будет невозможно", — рассказал Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Прежде водители в таких случаях вынуждены были платить штраф. Опротестовать его было невозможно. Стоит отметить, что изменить можно только время завершения парковки, но не ее начало. Именно этот нюанс вызывает у московских автомобилистов больше всего вопросов. Многим приходят "письма счастья" даже за лишнюю минуту неоплаченной стоянки, например, когда приложение зависает или не ловит сотовая связь.