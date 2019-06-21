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В Оманском заливе атакованы танкеры 1 час назад
Ситуация в Персидском заливе: Россия призвала всех к сдержанности
К сдержанности призвал все страны, что имеют отношение к ситуации в Персидском заливе, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация напряжена и вызывает крайнюю озабоченность. В Кремле внимательно следят за развитием событий в этом регионе.
20 июня Иран сбил на юге страны американский стратегический дрон-разведчик Global Hawk, напоминает РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США признало, что потеряло беспилотник MQ-4C Piton в районе Ормузского пролива в результате удара по нему иранского зенитно-ракетного комплекса.
Трамп назвал удар Корпуса стражей исламской революции по беспилотнику большой ошибкой Ирана. Он пригрозил ответной атакой. Но потом передумал, заявил. Что не верит в преднамеренный характер произошедшего. Между тем Тегеран заявил, что американский разведывательный самолет был сбит в иранском воздушном пространстве на юге иранской провинции Хормозган. Его обломки уже собраны.
The New York Time добавила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану. Но затем это свое одобрение отозвал.
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