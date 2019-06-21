Кошмарная русофобская провокация: МИД и Кремль отреагировали на события в Грузии

Массовые акции протеста в Грузии, произошедшие 20 июня, в Кремле назвали русофобской провокацией, передает "Интерфакс". Крайнюю обеспокоенность вызывает агрессия против российских граждан, учитывая количество туристов, посещающих Грузию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение, требует крайнего осуждения", — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала также охарактеризовала произошедшее как провокацию. "Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона", — написала она в своем Facebook.

Захарову также беспокоит положение российских туристов в Грузии. "Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?" – написала Захарова, добавив, что погромы принесли больше всего вреда самой Грузии.

В Тбилиси 20 июня произошли беспорядки, вызванные приездом российских депутатов. Они принимали участие в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия, заседание проходило в здании грузинского парламента. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию, попытался занять место спикера, что вызвало недовольство среди грузинских депутатов, оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, а затем в Тбилиси начались беспорядки.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, им противостояла полиция. Пострадали 240 человек, среди них – 80 полицейских.