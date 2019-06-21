Следовали возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте в Рыбинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту травмирования ребенка, произошедшего 20 июня в Рыбинске, об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ярославской области.

По версии следствия, в минувший четверг в парке имени Фейгина сильный порыв ветра сорвал с места и опрокинул батут, где в тот момент находился ребенок.

Как сообщают местные СМИ, двухлетняя девочка получила травмы. В произошедшем подозревают 35-летнюю предпринимательницу.