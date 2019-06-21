Иран показал обломки американского дрона

Иранские военные продемонстрировали журналистам обломки американского разведывательного бепилотника. Фрагменты были выловлены в Персидском заливе, где 20 июня и был сбит дрон, пишет агентство ТАСС.

Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

Напомним, Иран объявил, что американский БПЛА был сбит только после того, как нарушил границы Исламской Республики. Обломки беспилотника оказались именно в территориальных водах страны. Штаты возражают – дрон находился в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал поступок Ирана большой ошибкой. Но потом уточнил, что Исламская Республика, скорее всего, сбила американский дрон случайно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности. Ситуация в Персидском вызывает беспокойство, добавил он, Кремль пристально следит за развитием событий.