Разоблачены экстремисты, желавшие построить на Кавказе шариатское государство

В Карачаево-Черкессии в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии разоблачена группа исламистов, которые вели пропаганду и вынашивали планы построить на Кавказе шариатское государство.

Члены международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в России) распространяли идеи радикального ислама, предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти, а также вынашивали намерения по созданию государства с шариатской формой правления.

Всего задержаны двенадцать участников экстремистской организации, один из них — в Москве. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Из домовладений членов запрещенной группировки изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компакт-диски и различные накопители, на которых записаны видеоролики террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.