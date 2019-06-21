Лукашенко назвал Кадырова братом и наградил

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от президента Белоруссии Александра Лукашенко орден Дружбы народов. Кадыров отмечен за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Минском и Грозным. Александр Лукашенко назвал Кадырова своим братом.

В феврале 2019 года Лукашенко поблагодарил главу Чечни за содействие при освобождении белоруса Вячеслава Кауры в Ливии. Кадыров также пообещал попытаться помочь в освобождении еще нескольких задержанных в Ливии белорусских граждан и приложить усилия для их вызволения.

"Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Белорусии, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", — цитирует обращение к приехавшему в Минск на открытие Европейских игр Лукашенко РИА Новости.

Лукашенко признался, что хотел бы побывать без помпы и лишних людей в горах Чечни и Дагестана. Он добавил, что испытывает теплые чувства к Рамзану Кадырову и кавказцам, которые являются мужественными людьми.

Глава Чечни пообещал носить с достоинством белорусский орден. Он поздравил президента Белоруссии с победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне среди спецподразделений, отметив, что отношения Белоруссии и Чечни развиваются активно и эффективно.

К Лукашенко в России, заметил Кадыров, на Кавказе и Чечне очень уважительно относятся, любят и ждут. Кадыров пригласил главу белорусского государства в гости.

"У нас есть и горы, и леса. Думаю, Вы выберете время и посетите республику. Лететь недолго — два часа тридцать минут", — подчеркнул Кадыров, в надежде, что белорусский президент выберет время для визита.

"Это не вопрос", — улыбнулся в ответ Александр Лукашенко.